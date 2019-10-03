القوى العاملة تعلن عن 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 5757 فرصة عمل للشباب المصري ذكورا وإناثا، ومنهم ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك بالقطاع الخاص، من خلال النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، لمختلف المؤهلات، وذلك بعدد من المحافظات، من أول أكتوبر الجاري.



وأشارت الوزارة، أن الوزارة، أنها تحرص من خلال الإدارة المختصة بعرض كافة الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص بصفة دورية، حتى يتسنى للشباب الإطلاع على ما يناسبهم ودخول سوق العمل، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لخفض نسب البطالة والنهوض بالاقتصاد القومي.



وقالت إن الوظائف المعلنة هذا الشهر تشمل فرص، مدير تسويق، أخصائي تسويق، أفراد أمن، عمال نظافة، فنى إنتاج، سائقين، مندوبي مبيعات، عمال بوفيه، مشرفي أمن، فني ومشرف تبريد وتكييف، كاشير، موظفي إستقبال، عمال خياطة ومكواة، وعمال جودة، مهندس إنتاج، كيميائي.



كما تشمل الفرص، عمال تعبئة، كبسون وتشطيب، مدير مطعم، ويتر، مشرف صالة، طباخ ومساعد طباخ، صيدلي، وأخصائي تجميل، مندوبي توصيل وموظفى خدمة عملاء، محاسب، أخصائي IT، فنيين لحام، دوكو، كهرباء، خراطة، برادة، تشطيبات اتوبيسات.



وتشمل الفرص مزايا التأمين الإجتماعي، وبدلات وحوافز، ومزايا أخرى.