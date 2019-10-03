انتصارات أكتوبر وتأميم القناة بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع الأقصر، حيث عقدت مكتبة الدير الثقافية محاضرة عن "انتصارات أكتوبر"، وتحدث محيي الدين محمد عن خط بارليف، وتأميم القناة والضفة الغربية، موضحا أنه كان يتواجد 35 نقطة تحصينية، وتم تدمير الجسر المانع بضغط المياه.



وأقيم اجتماع نادي أدب قصر ثقافة الأقصر، بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي، كوكبة من الشعراء والمواهب الشابة، بدأ الاجتماع بقصيدة "ودع الأيام" لمحمد عبد الناصر، و"قصة كوخ الملك شعلان" لأحمد شحات، قصيدة "زميلي" لسارة محمود، "قطر الخلايق" لأحمد ربيع، "كغك" يحيى سمير، "أحن" يحيى بحر، "رباعية يا بحر" يونس جمعة، "اكتمال" يحيى سمير.