ضحايا التقنين.. الدستور تحقق في عدم حصول مواطنون على أراض في مطروح رغم الموافقات الموجودة

"غير مسموح بأي تعديات جديدة على الأراضي" شعار رفعته أجهزة الدولة استجابة لكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، في 17 أغسطس الماضي، وبناء عليه عكف المحافظين على متابعة وتنفيذ هذا الأمر، لكن ما بالك بعدد من الأراضي المرخصة وغير المصنفة كأراضٍ متعدَ عليها ومع ذلك أصحابها غير قادرين على الحصول عليها.



"الدستور" في السطور التالية تكشف تعرض بعض المواطنين في محافظة مطروح لتجاهل أوراق التسجيل الأخير في المحافظة، للحصول على أراضيهم التي قاموا بشرائها منذ عام 1998، وأثبتوا جدية التعاقد بدفع 10% من قيمة التعاقد، ورغم متابعتهم المستمرة وسير الأوراق بشكل سليم إلا أنها توقفت عند الخطوة الأخيرة وهي الحصول على إمضاء محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي، مع أن القانون لا يعيق ذلك كما ستقرأ.



"عباس": لم أحصل على الأرض رغم أحقيتي بها

محمد عباس، يعمل بالأفراد البحرية ومقيم بمحافظة مطروح منذ عام 1980، يروي أنه تقدم لشراء قطعة أرض مساحتها 360م2 بمنطقة علم الروم، بطلب شراء رقم 911 في ذلك الوقت طلبوا من دفع 10% من قيمة الأرض كحق انتفاع، لكنّي بادرت بدفع ثمنها كاملًا للمحافظة في 11 يناير 2017، و100 جنيه أخرى لنسخ العقج في 4 فبراير 2017، وبالفعل تم تقنين الأرض والتصديق على ملفها من قبل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح آنذاك.



وتم تحرير العقد ومراجعته فنيًا وماليًا وقانونيًا بمجلس المدينة برقم 411، ثم أُرسل للمراجعة بديوان عام المحافظة في 8 مايو 2017، إلى هنا القصة تسير بمجراها الطبيعي وروتينها الدائم في المحافظة للانتهاء من تسجيل أوراق تابعة لها.



وبنبرة تمتلئ بالدهشة، يتابع قائلًا: فوجئت بأن الملف تم إيقافه وعدم التوقيع عليه من المحافظ الحالي اللواء مجدي الغرابلي، مستندًا على قرار رئيس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، رغم استلام قطاع الأملاك بالمحافظة إشارة توقيع من اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، في 1 مارس 2017.



وصدور قرار من المحافظة بأن أي تعاملات قبل 25 يوليو 2017 وقبل 14 يونيو 2018 بعد صدور القانون يتم إنهاء تقنينها في حالة انطباق شروط التقنين المحددة بالقانون، لكن ذلك لم يتم، متسائلًا: كيف يتم تطبيق هذا القانون عليّ بأثر رجعي؟



وأشار إلى أنه طلب مقابلة محافظ مطروح في 15 يناير الماضي، فتقابلت مع أحد العاملين بالمحافظة الذي أخبرني أن ليّ الأولوية في الحصول على الأرض لأني قمت بدفع ثمنها كاملًا، لكن عليّ الانتظار شهر واحد.



ومرت الشهور دون أي تقدم في الأوراق والحصول على العقد النهائي للأرض، رغم إجماع كافة الجهات المعنية التي توجهت إليها بأحقيتي في الحصول على توقيع المحافظ على العقد المسجل، بما فيها الشئون القانونية للمحافظة، مختتمًا: "يعني الأرض واقفة على جرة قلم من المحافظ وكله خلصان ومش عارف ايه العمل".



قصة "توفيق" لا تزال مستمرة على الرغم من صدور كتاب دوري رقم 242 لسنة 2018 للمحافظين، بشأن قرارات وتوصيات الاجتماع الدوري رقم 96 للجنة استرداد الأراضي بتاريخ 10 أكتوبر 2018، في البند الثاني منها: "المبالغ التي سبق تحصيلها من المواطنين قبل صدور القانون 144 لسنة 2017 تحت بند (جدية التعاقد.. تحت الحساب.. ) وأي تعاملات قبل 2572017 وقبل 1462018 (بعد صدور القانون) من أجهزة الدولة وجهات الولاية يتم نهو تقنينها في حالة انطباق شروط التقنين المحددة بالقانون تحقيقًا لمصداقية الدولة.



توفيق: لست متعدِ على أراضي الدولة

محمود توفيق، حالة أخرى التقتها "الدستور"، وهو مدير الشئون القانونية بضرائب المبيعات بالمحافظة، قصته لا تختلف كثيرًا عن "عباس"، فقد تقدم بشراء قطعة أرض باسم أخته صفية توفيق، بمنطقة كيلو 4، بطلب شراء رقم 8925 لسنة 1998، مساحتها 260م2، ورغم التقدم بكافة الأوراق المطلوبة.



ودفع 10% من قيمة الأرض (جدية تعاقد)، كذلك 100 جنيه رسوم نسخ العقد، واعتماد وختم الرسم الكروكي من مجلس المدينة، وصدور جواب منه إلى الشهر العقاري، والذي قام بدوره بالتأشير على السير في باقي الإجراءات، وتوجيهه إلى المحافظ لوضع الإمضاء الأخير، إلا أن الخطوة الأخيرة توقفت، وفوجئنا بتوقف الأمر ورفض المحافظ لاستكمال الإجراءات، وبالطبع ليس هناك جهة أخرى أطرق أبوابها للحصول على الأرض الخاصة بيّ، معلقًا: "كل ما أروح حتة يقولولي ارجع للمحافظة".



"الملف مركون في مجلس المدينة ناقصله إمضاء المحافظ".. هكذا استكمل "توفيق"، مشيرًا إلى أن هذه القصة تم اكتمال أركانها دون إمضاء المحافظ في 31 يناير 2017، وهي ليست أرض محتمل أن تضع فيها الدولة أي نوع من المشروعات القومية، لأنها صغيرة، إضافة إلى أن تقسيمها موجود منذ عام 1998، وشوارعها مرصوفة، وبها مرافق من ماء وكهرباء، ويقع إلى جوارها إذاعة مطروح، وبها أيضًا جامع وعدد من المحلات التجارية والمنازل.





وأبدى حيرته من رغبته في السير في الإجراءات الرسمية للحصول على عقد مسجل، بالتالي عند البناء يكون له الحق في الحصول على رخصة قانونية، لكن ما يحدث معهم فسّره بأن معناه: "لو بنيت وأخدت قرار إزالة كنت هعمل تصالح ومكنتش هتبقى مشكلتنا دي موجودة.. ازاي أبقى عايز أمشي قانوني وتبقى في عراقيل توقفني!".



يذكر أنه تم النشر بـ"الجريدة الرسمية" في عددها رقم 50 تابع، الصادر في 14 ديسمبر 2017، قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وبذلك يكون التصرف في الأراضي بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.



وإعطاء لحق الرد، تواصلت "الدستور" مع محافظة مطروح ممثلة في حمدي عبيد، مدير الأملاك بالمحافظة من خلال الاتصالات الهاتفية، كذلك من خلال الرسائل، لكن حتى الدقائق الأخيرة للنشر لم يبادرنا بالرد عما ورد.



وأيضًا تقدمت مراسلة "الدستور" بطلب رسمي إلى المحافظة للحصول على رد منها، إلا أن الطلب لم يتم الرد عليه.

