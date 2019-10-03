إخماد حريق في شقة بالزيتون

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بالزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الزيتون، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.