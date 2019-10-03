السيطرة على حريق في شقة ببولاق الدكرور

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور دون إصابات.



تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

