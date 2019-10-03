"أحداث السفارة" و"إسقاط عضوية خالد يوسف" أبرز محاكمات اليوم

تستكمل محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات المهمة، أبرزها إعادة محاكمة ١٥ متهما في أحداث السفارة الأمريكية الثانية، وإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من البرلمان:



- إعادة محاكمة ١٥ متهما في أحداث السفارة الأمريكية الثانية



تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، الخميس، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات قد قضت في 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.





- دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من البرلمان



تنظر هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب.

وأكد صبري في دعواه، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح.

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.