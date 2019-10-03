أرامكو تستهدف إعادة تمويل ديون مشروع بـ 2.2 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تجري محادثات مع عدة بنوك لتمويل ديون لأحد مشروعاتها المشتركة مع شركة "توتال" الفرنسية بقيمة 2.2 مليار دولار.



وأشارت المصادر إلى أن "أرامكو" المملوكة للدولة تسعى إلى خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المستخدمة في إقامة مصنع "ساتورب" الذي يحول الوقود الكربوني إلى مكعبات تستخدم في صناعة اللدائن.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الديون خاصة بمجموعة بنوك سعودية ودولية وبالدولار والريال، مضيفة أن بنك "سوميتومو ميتسوي بنكنج كورب" الياباني "وبنك الرياض السعودي يقدمان الخدمات الاستشارية في محادثات إعادة تمويل القروض.



وتسعى السعودية إلى التحول نحو الاقتصاد الذي يعتمد على إنتاج النفط الخام من خلال تطوير صناعات جديدة في البلاد والتوسع في مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أفضل استفادة من ثرواتها الطبيعية في مجال الطاقة.