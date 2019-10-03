غريتا تونبرغ تتظاهر في الغرب الأوسط الأمريكي

بعد نيويورك ومونتريال، أعلنت غريتا تونبرغ التي ألهمت ملايين الشباب عبر العالم للتحرك دفاعا عن المناخ، أنها ستتظاهر الجمعة في مدينة ايوا في قلب الغرب الأوسط الأمريكي.

وكتبت الشابة السويدية (16 عاما) في تغريدة "يسرني أن أعلن إني سأنضم الجمعة إلى الإضراب من أجل المناخ في مدينة ايوا".

ومنذ تظاهرة مونتريال الجمعة التي ضمت مئات آلاف الأشخاص، تعطي أخبارا بانتظام على مواقع التواصل الإجتماعي.

والثلاثاء نشرت صورا لحيتان في مدينة تادوساك في كيبيك بخليج سان لوران على بعد 500 كلم شمال مونتريال حيث مركز الثدييات البحرية.

وفي تغريدة أخرى الإثنين قالت إنها "ستعبر ببطء أميركا الشمالية حتى تصل إلى وجهتها النهائية سانتياغو" في تشيلي حيث ستحضر مؤتمرا جديدا للأمم المتحدة حول المناخ في ديسمبر.

ولم تكشف الوسيلة التي ستستخدمها للوصول إلى هناك بعد أن أتت إلى الولايات المتحدة من بريطانيا على متن سفينة شراعية.