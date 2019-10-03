رئيس نايكي: سالازار لم يخالف قواعد المنشطات

نفى الرئيس التنفيذي لشركة "نايكي" الأميركية مارك باركر، مخالفة المدرب المرتبط بها ألبرتو سالازار لقواعد المنشطات، أو ضلوع الشركة في أي "تنشط ممنهج" لرياضيين مرتبطين بها.

وأعلنت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات مطلع الأسبوع الحالي إيقاف سالازار، المدرب السابق للبطل الأولمبي البريطاني السابق مو فرح ولعدد من الرياضيين المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى، لأربعة أعوام على خلفية مخالفات لقوانين المنشطات في إطار مشروع "نايكي أوريغون".

وأدى الايقاف لسحب اعتماد المدرب من بطولة العالم في الدوحة.

وقال باركر في رسالة بالبريد الالكتروني الى موظفي الشركة، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، "بشأن ألبرتو، من الواضح أن هذا وقت صعب بالنسبة إليه، لعائلته، ولرياضييه. أعتقد أنه من المهم لكم أن تعرفوا أننا نظرنا في هذه الاتهامات ولم نجد أنه خالف أي من القواعد".

وتابع "كما قلنا (بعد الإيقاف)، سنواصل دعمه في استئنافه لأن الإيقاف لأربعة أعوام بحق شخص قام بخطواته بنية طيبة، هي (عقوبة) خاطئة".