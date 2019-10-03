إصابة مصور تلفزيون فلسطين خلال اقتحام الاحتلال رام الله

أصيب فجر اليوم الخميس، مصور تلفزيون فلسطين برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، حي الطيرة من مدينة رام الله.



وقال شهود عيان لمراسل وكالة وفا، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله، واعتقلت الأسير المحرر محمد وليد حناتشة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



وأضافوا أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط، ما ادى إلى إصابة مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي، بقدمه.



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عباد وجدي البرغوثي من قرية كوبر، ومحمد يوسف زهران من دير أبو مشعل شمالا، والأسير المحرر ممدوح جمال عميرة من قرية الجانية.



وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في قرية كوبر، عقب مداهمة منزل الأسير أنس البرغوثي، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز، والصوت باتجاه الشبان.



وأشاروا الى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير طارق مطر في قرية جفنا شمال رام الله، بعد ساعات من اعتقاله على حاجز زعترة جنوب نابلس.