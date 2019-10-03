ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في تايوان إلى 6

قالت السلطات التايوانية اليوم الخميس إنه تم العثور على جثة آخر عامل أجنبي فُقد إثر انهيار جسر في تايوان أمس الأول الثلاثاء، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى ستة أشخاص.

وقد لقى ستة أشخاص، ثلاثة فلبينين وثلاثة إندونيسيين، حتفهم في الحادث الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي في ميناء نانفانجاو في مقاطعة يلان بشرق البلاد.

وانهار الجسر، الذي تم بناؤه منذ 21 عاما فجأة، مما أدى لتحطم القوارب التي كانت أسفله، وكان على متنها الصيادون، وذلك وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإطفاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية اليوم الخميس أنه جرى العثور على آخر صياد مهاجر مفقود يدعى رومولو الوستريمو من الفلبين.

