خط جوي جديد يربط جنوب غربي الصين مع فيتنام

أطلقت الصين، خطا جويا مباشرا يربط بين مدينة (كونمينج) عاصمة مقاطعة (يوننان) جنوب غربي الصين و(هايفونج) ثالث أكبر المدن في فيتنام.

وذكرت سلطات مقاطعة (يوننان) - في بيان اليوم الخميس - أن هذا هو أول خط جوي مباشر يربط بين الوجهتين، حيث من المقرر تسيير رحلة يومية عبر طائرة من طراز (بوينج 737NG).

وأوضحت السلطات أن الخط الجديد من شأنه تسهيل التبادلات في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة بين البلدين.

