واشنطن بوست: ترامب استخدم بنس لإبلاغ أوكرانيا بتعليق المساعدات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "استخدم" نائبه مايك بنس لإخطار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعليق المساعدات التي يتم توجيهها إلى بلاده.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن بنس لم يكن على دراية بمساعي ترامب الرامية للضغط على الرئيس الأوكراني بشأن نجل منافس ترامب، جو بايدن.

وأفادت الصحيفة بأن ترامب وجه بنس بعدم حضور مراسم تنصيب زيلينسكي.

من جانبها، قالت كاتي والدمان، المتحدثة باسم بنس إن ما ذكرته الصحيفة هو "تبرئة صريحة للإدارة الأمريكية".

وأضافت: "من الواضح تماما أن نائب الرئيس قام بتوصيل رسائل الرئيس بشأن مكافحة الفساد وتقاسم العبء الأوروبي، بشكل مباشر وفعال. وفور عودته تم الإفراج عن المساعدات المالية"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويواجه ترامب انتقادات شديدة وسط مطالب بعزله على خلفية اتهامات بوجود تسجيل لمكالمة هاتفيه بينه وبين الرئيس الأوكراني يقال إن ترامب يطلب فيها أن يمارس الرئيس الأوكراني ضغوطا على منافس ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن.