إصابتان جديدتان بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية

أكدت كوريا الجنوبية اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بحمى الخنازير الأفريقية اليوم الخميس، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 13 حالة.

وتم الإبلاغ عن الحالة الأحدث في كيمبو شمال غرب سول، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم.

وتم الإبلاغ عن حالة أخرى مؤكدة في وقت سابق اليوم في مدينة باجو الحدودية مع كوريا الشمالية في إقليم كيونجكي والتي اكتشف فيها أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.

وكانت كوريا الجنوبية أكدت اكتشاف حالتي إصابة أخريين بالمرض في باجو أمس الأربعاء.

وتم الإبلاغ عن جميع الحالات المؤكدة في المناطق المتاخمة للحدود مع كوريا الشمالية، في حين أن جميع الحالات المشتبه بها في جنوب سول، كانت سلبية، بحسب يونهاب.

وعلى الرغم من أن حمى الخنازير الأفريقية ليست ضارة بالإنسان، إلا أنها تعد مميتة للخنازير. ولا يوجد حاليا علاج لها، مما يجعل إعدام الخنازير المصابة بالمرض الخيار الوحيد لمنع انتشار الفيروس، وفقا للمصدر نفسه.

