رئيس حزب البديل الألماني: الحرية في خطر

حذر رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا من تعرض الحرية في ألمانيا للخطر، رغم مرور 30 عاما على الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية والتي أدت لانهيار سور برلين وإعادة توحيد شطري ألمانيا.

وقال يورج مويتن في رسالة مصورة بمناسبة يوم الوحدة الألماني اليوم الخميس: "فلنعمل جميعا على ألا تضيع الإنجازات العظيمة لديمقراطيتنا الحرة بسبب العديد من أعدائها".

ولكن مويتن لم يكشف بشكل محدد عن هؤلاء الأعداء المزعومين للحرية، واكتفى بالقول إن مواطني مناطق شرق ألمانيا يشعرون بحساسية خاصة إزاء محاولات الساسة والإعلاميين "تقليص حريتهم".

كما انتقد رئيس حزب البديل حركة "جُمع من أجل المستقبل" الداعية لحماية المناخ وقال إن تعبير "الشعب" أصبح "مستنكرا" اليوم.