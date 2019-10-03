رئيس فنزويلا: توقيع اتفاقات اقتصادية مع روسيا قريبًا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقع اتفاقيات اقتصادية مع موسكو خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إلى كاراكاس.

وقال مادورو - "سيصل نائب رئيس الوزراء الروسي سيصل إلى كاراكاس في غضون ساعات قليلة. وسنعقد اجتماعا للجنة الحكومية الدولية الثنائية (الروسية- الفنزويلية)، لإبرام اتفاقات اقتصادية وتكنولوجية ومالية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، خلال لقائه مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن التعاون في المجال العسكري التقني بين روسيا وفنزويلا من حيث توريد قطع الغيار وإنشاء مراكز خدمات إصلاح المعدات يجري وفقا للمواعيد المحددة.

يذكر أن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية "الروسية- الفنزويلية" سيعقد بعد غد السبت.

