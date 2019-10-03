جوتيريش يأمل في حل أزمة الصحراء الغربية

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير، عن أمله في الحفاظ على "الزخم" السياسي الذي تمّ التعهّد به العام الماضي لإيجاد حلّ للنزاع في الصحراء الغربيّة، رغم عدم وجود مبعوث خاص مكلّف بهذا الملفّ منذ أربعة أشهر.

وقال غوتيريش في التقرير الذي سلّمه إلى مجلس الأمن الدولي إنّ المبعوث السابق للأمم المتّحدة هورست كوهلر الذي استقال في مايو لأسباب صحّية "تمكّن من إعادة ديناميّة وزخم إلى العمليّة السياسيّة، من خلال طاولاتٍ مستديرة جمعت كلًا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا".

وبعد توقّف الحوار وقتًا طويلًا، اجتمع أطراف النّزاع حول طاولتين مستديرتين في سويسرا في ديسمبر ومارس، من أن يُسفر ذلك عن تقدّم كبير.