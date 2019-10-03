7 قتلى في تحطم قاذفة من الحرب العالمية الثانية فوق مطار أمريكي

تحطمت قاذفة من الحرب العالمية الثانية كانت تقل 13 شخصا فوق مطار في ولاية كونيكتيكت بشمال شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى سقوط سبعة قتلى على الأقل، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين.



وتحطمت القاذفة "بي-17" قبيل الساعة العاشرة (14،00 توقيت جرينتش) في مطار برادلي انترناشيونال حيث طلبت أن تهبط بشكل اضطراري بسبب عطل تقني، بعد أقل من عشر دقائق على إقلاعها، على حد قول مدير المطار كيفن ديون.



من جهته، صرح جيمس روفيلا المسؤول عن الأمن العام في الولاية أن الطائرة التي تشغلها مؤسسة "كولينغز" ويستقلها عادة راغبون في تجربة التحليق على متنها، كانت تقل 13 شخصا هم عشرة ركاب وطاقم من ثلاثة أفراد.



وقال روفيلا في لقاء مع صحافيين بثته السلطات على الانترنت "يمكنني أن أؤكد أن هناك قتلى لكنني لن أذكر العدد". وأضاف "من المبكر جدا الحديث عن ذلك. وقع حادث وحريق وهناك ضحايا يصعب التعرف على هوياتهم ولا نريد أن نرتكب أخطاء".