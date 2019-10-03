لامبارد يثق في قدرة أبراهام على مواصلة تسجيل الأهداف

يثق فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في قدرة تامي أبراهام على مواصلة مستواه الرائع والحفاظ على مكانه في التشكيلة على حساب أقرانه الأكثر خبرة بعدما افتتح المهاجم التسجيل في فوز الفريق الإنجليزي 2-1 على مستضيفه ليل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

واحتفل أبراهام بعيد ميلاده 22 بافتتاح التسجيل أمام الفريق الفرنسي ثم حسم البرازيلي ويليان، في مشاركته رقم 300 مع تشيلسي، الفوز بعدما أدرك فيكتور أوسيمن التعادل ليحقق لامبارد انتصاره الأول في البطولة.

وهذا هو الهدف الثامن لأبراهام في جميع المسابقات هذا الموسم وكال لامبارد المديح لبداية المهاجم القوية مما أبقى أوليفييه جيرو وميشي باتشواي على مقاعد البدلاء.

وأبلغ لامبارد مؤتمرا صحفيا "لديه نهم للأهداف ويمنح الفريق كل شيء ويملك كفاءة عندما تكون الكرة بين قدميه كما يتطور ويُظهر ذلك.

"المنافسة موجودة ففي اللحظة التي سيتراجع فيها أداء تامي سننظر إلى جيرو أو باتشواي لمعرفة هل يمكنهما الضغط عليه وصنع الفارق عند المشاركة أم لا".