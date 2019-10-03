ندوة "حروب الجيل الرابع" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

تعقد بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم٬ ندوة تحت عنوان "الإرهاب والحروب الفضائية" بمشاركة كل من: الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، اللواء حمدى لبيب، خبير الأمن القومى ونائب مدير الشئون المعنوية سابقا، الدكتور سمير عبدالرازق، أمين عام شعبة المبدعين العرب، ويديرها ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.



تتناول الندوة الحديث عن التوعية بحروب الجيل الرابع٬ وهي الحرب الغير متماثلة - Asymmetric التي لا تكون بين جيش وآخر، أو صدام مباشر بين دولة وأُخرى، تستخدم فيها الدولة كل الوسائل والأدوات المتاحة ضد الدولة العدو لإضعافها وإنهاكها وإجبارها على تنفيذ إرادتها دون تحريك جندي واحد.



يستخدم فيها الإعلام والاقتصاد والرأي العام وكل الأدوات المادية والمعنوية وتستخدم حتى مواطني الدولة المستهدفة ضدها، وتُعتبر حروب الجيل الرابع أمريكية الأصل وقد استخدم مفهوم حروب الجيل الرابع في عام 1989 من قبل الامريكي وليام ليند - William S. Lind، ولتوضيح حروب الجيل الرابع أكثر، ينبغي أن نتعرَّف على الأجيال السابقة لها من الحروب.