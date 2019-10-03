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عالم

البرتغال تحرق 1500 كيلوجرام من العاج

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
جريدة الدستور
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دمرت السلطات البرتغالية حوالي 1500 كيلوجرام من العاج من مصدر غير مشروع، وذلك بإحراقه في منشأة بمصنع للأسمدة.

وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية، أن كلا من الفيل الأفريقي والفيل الآسيوي مدرج في مرفقات اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المعرضة للانقراض، ووفقًا لهذه المعاهدة فأنه يحظر الاتجار الدولي في عاج الفيل، باستثناءات محدودة للغاية، لا سيما في الأنواع المشتراة قبل تطبيق الاتفاقية على العاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ضبطتها الشرطة القضائية في دعوى قضائية، ويأتي هذا الإجراء الحالي لتدمير العاج بهدف وقف الاتجار غير المشروع بعاج الفيلة.

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