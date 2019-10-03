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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة إلى حالة البحرين المتوسط والأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 22 34
شبين الكوم 22 34
طنطا 21 33
دمنهور 19 32
الإسكندرية 18 33
بلطيم 18 32
مطروح 19 31
السلوم 19 32
سيوة 20 33
بورسعيد 23 31
دمياط 23 30
الزقازيق 20 34
الإسماعيلية 19 34
السويس 21 33
العريش 20 30
رفح 20 30
رأس سدر 22 34
نخل 15 32
نويبع 26 33
طابا 23 30
كاترين 15 28
الطور 22 33
شرم الشيخ 26 34
الغردقة 23 35
مرسى علم 25 32
الفيوم 22 34
بنى سويف 21 34
المنيا 18 35
أسيوط 19 35
سوهاج 20 35
قنا 21 36
الأقصر 21 38
أسوان 22 40
أبوسمبل 23 39
الوادى الجديد 18 37
شلاتين 26 35
ابو رماد 25 35
حلايب 27 32
رأس حدربة 27 31

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