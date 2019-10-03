الليلة.. مشاهد من شهر الباليهات الكلاسيكية بالمسرح الكبير

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ حفل للباليه والذي يقدمه أشهر وأهم نجوم الباليه بأعرق المسارح الروسية المتخصصة وهى:البولشوى – مارينسكى – ستانسلافسكى.



يتضمن البرنامج مشاهد من أشهر الباليهات الكلاسيكية التى شكلت تاريخ هذا الفن فى العالم منها "بحيرة البجع، القرصان، كارمن، شهرزاد، الجمال النائم، سبارتاكوس، الحوريات ودون كيشوت"، أداء ألكسندر فولشكوف ( العارض الأول فى مسرح البولشوى )، أوسكانا شوريك – يفجينى ايفانشينكو – ألكسندر سافليف - إيرينا فارينتسيفا – إيفان ستينكوف ( مسرح مارينسكى ) وميخائيل بوخوف – ناتاليا ليدوفسكى ( مسرح ستانسلافسكى ) وآخرون.



يشار إلى أن بداية فن الباليه فى روسيا ترجع إلي عهد القيصرة " آن " 1693 ـ 1740 حيث استقدمت من فرنسا "يابتست لاندى" أشهر مدربي البالية وقتِها، وافتتحت له عام 1735 أول مدرسة للبالية بمدينة سان بطرسبورج التى انحصر قبول تلاميذها من الأطفال على أبناء حاشية البلاط المنعزلين عن عامة الشعب ثم جعله طموحه يتقدم عام 1737 بإلتماس إلي القيصرة يطلب القيام بتدريب عدد من الشباب، ونال إلتماسه قبولًا ليكونوا أول نواة بنيت عليها مدرسة البالية الحديثة التي انتشرت فى أوروبا بعد ذلك، وبعد وفاته مرت حالة من الركود بهذا الفن حتى عام 1801 حيث دعا القيصر "باول الأول" "شارل ديديلو" إلى روسيا استمرار لرحلته الفنية فى مختلف انحاء القارة، ثم ازدهر هذا الفن علي يد ماريوس بيتيبا استاذ الباليه الذي عكف علي تطويره وصولا إلى ذروة عصره، كما تتلمذ على يده ميشيل فوكين حيث اعتبر الباليه مزيج من مناظر الديكور والموسيقى والحركة الراقصة وتم اعتبار هذه الفترة من أهم مراحل الباليه فى روسيا.