ويل سميث يبحث عن السعادة فى مكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الفنون والوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي الطويل The Pursuit of Happyness أو "البحث عن السعادة" للنجم العالمي ويل سميث٬ من إخراج جابرييل موتشينو. الفيلم من إنتاج 2006 وتبلغ مدة عرضه 117 دقيقة.



الفيلم مستوحى من القصة الحقيقية لرائد الأعمال كريستوفر جاردنر، الذي ظل يعاني سوء أحواله المادية لمدة عام، وفي الوقت نفسه كان عليه الاعتناء بطفله. ورغم كل الصعاب، أصر على النجاح، حتى تحولت حياته إلى ما أراد.



تدور أحداث الفيلم في إطار درامي تراجيدي حول "كريس" الذي يحاول بشتى الطرق توفير سبل الراحة لأسرته الصغيرة، وبعد أن تهجره زوجته بسبب الفقر يقرر أن يتعلم مهنة جديدة ليحصل منها على المال الكافي ليسعد به ابنه الصغير، وبعد كثير من المعاناة ينجح أخيرا في الوصول لهدفه، ويحصل على وظيفة جيدة في البُورْصَة.