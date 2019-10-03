الليلة.. حفل فريق هير ديبولد أوند كوليجا بالإسكندرية

يستضيف مركز الجزويت بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل لموسيقى الروك أند رول٬ والذي تقدمه فرقة Herr Diebold ond Kollega الألمانية بعد مرور عامين على أول عرض مباشر في مصر٬ عاد هير ديبولد أوند كوليجا إلى ضفاف نهر النيل٬ وفي هذه المرة الى لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، الإسكندرية.



تتمتع فرقة هير ديبولد أوند كوليج الشهيرة بالجنوب الألماني في منطقة سويبيا بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في موسيقى الروك آند رول. تعزف الفرقة كل الموسيقى الكلاسيكية لموسيقى الروك، وهي أغاني جميلة يعرفها الجميع في مختلف أنحاء العالم.



ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفرقة الأربعة على خشبة المسرح أغنيات لفرق مثل سبيريت أوف ذا إيجلز ولمغنيين على غرار إريك كلابتون.



وبينما تفضل الفرقة الغناء في موطنها باللهجة المحلية فإنها تغني في الغالب باللغة الإنجليزية في مصر، حتى يتمكن الجمهور من المشاركة في الغناء مع الفرقة ولتتحول عروضهم إلى حفلات موسيقية كبيرة يعمها السلام. وأولئك الذين شاهدوا الفرقة في عام 2017 يعرفون أن بإمكانهم الأداء باللغة العربية أيضا على خشبة المسرح.