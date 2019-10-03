صدور "سفر أم خطر.. 17 حكاية مضطربة" فى نسختها العربية

طرحت الدرار العربية للعلوم ناشرون مؤخرا٬ الطبعة العربية من رائعة ستيفن كينج٬ المجموعة القصصية "سفر أم خطر.. 17 حكاية مضطربة".



ومما جاء على الغلاف الخلفي للمجموعة نقرأ: "أهلًا بك في سفر أم خطر، مختارات أدبية عن كل الأشياء التي يمكن أن تسوء بشكل فظيع عندما تكون معلّقًا في الجو على ارتفاع 9.000 متر، وتسير بسرعة تزيد عن 800 كيلومتر في الساعة، ومسجونًا داخل أنبوب معدني (يشبه –– تابوتًا) مع مئات الغرباء.



هناك طرق كثيرة يمكن أن تتحوَّل بها رحلتك في السماء الودّية إلى كابوس، ومن بينها بعض الطرق التي نراهن أنك لم تفكر فيها من قبل.. لكنك ستفكّر فيها عندما تسير في المرة القادمة داخل النفق الذي يؤدّي إلى الطائرة وتضع مصيرك بين يدّي شخص غريب عنك تمامًا.