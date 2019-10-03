الليلة.. "الرواية والسينما المصرية - نجيب محفوظ رائدا" بالهناجر

في أمسية جديدة من أمسيات صالون أحمد فؤاد درويش السينمائي٬ تعقد بقاعة سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "الرواية والسينما المصرية - نجيب محفوظ رائدا". حيث يعرض الصالون فيلم "اللص والكلاب" للأديب العالمي نجيب محفوظ. بطولة شكري سرحان، شادية، إخراج كمال الشيخ.يعقب الفيلم ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش.



ويدور الفيلم حول "سعيد مهران" اللص عتيد اﻹجرام، يتخذ من "رؤوف علوان" قدوته في الحياة، خاصة بعدما نصحه أن الإنسان لا بد أن يحصل على ما يريد بأي وسيلة يراها، وأثناء تنفيذه إحدى السرقات يقوم صبيه "عليش سدرة" بالإبلاغ عنه لكي يتزوج من زوجة سعيد بعد الزج به في السجن.



وبعد خروج "سعيد" من السجن يقابله "رؤوف علوان" بتكبر واستعلاء شديدين بعد أن صار صحفيًا لامعًا، ويصبح كل من "رؤوف" و"نبوية" زوجة سعيد السابقة و"عليش" صبيه ألد خصومه له ويسعى إلى الانتقام منهم.