اليوم.. افتتاح معرض العمارة الإسلامية من التشكيلات الورقية

يفتتح في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ بمركز طلعت حرب الثقافي- بالسيدة نفيسة- التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ معرض بعنوان "عناصر العمارة الإسلامية من التشكيلات الورقية الثنائية الأبعاد".



يضم المعرض 25 عملا مجسما بتقنية ثنائي الأبعاد هي نتاج أعمال طلاب الفرقة الرابعة – كلية التربية النوعية - قسم التربية الفنية بجامعة عين شمس لعام 2017-2018.



تتناول فكرة المعرض تقديم أعمال العمارة الإسلامية بالتشكيلات الورقية كمشروعات سياحية تتضمن مساجد وعمارة مصر الإسلامية لتكون لوحات ثنائية الأبعاد يصلح اقتنائها كوحدات جمالية.



المعرض تحت إشراف د. بسمة شوقي٬ أستاذ النحت بكلية التربية النوعية عين شمس٬ وأميرة عصام مدرس النحت بالكلية.