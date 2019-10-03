الجيش الليبى يهاجم معسكرات المليشيات والوفاق

شن الجيش الليبي غارات على مقر النقلية بطريق المطار وشارع الخلاطات جنوب طرابلس حسبما ذكر موقع العربية.



وشن الجيش 5 غارات جوية استهدفت قوات الوفاق في ضواحي مدينة سرت بليبيا.



وبدأ الجيش الليبي، فجر الخميس، قصفًا مكثفًا ومتزامنًا على مواقع ومعسكرات تابعة لقوات الوفاق بعدة محاور ضواحي العاصمة طرابلس.



وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، إنّ سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة وعنيفة على أغلب محاور القتال، بالتوازي مع اندلاع معارك على الأرض، مشيرًا إلى أن الجيش نجح في السيطرة على مواقع وتحصينات جديدة تابعة للمليشيات المسلّحة بعد انهيار دفاعاتها في بعض المحاور، التي لم يسمّها، إلى حين انتهاء العملية العسكرية.