الصحة تعلن عن حزمة الخدمات الطبية المقدمة ضمن قوافل "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، والتى تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأوضحت أن الخدمات الطبية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية.



وأوضحت أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.



يذكر أنه تم تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ147 ألفًا و167 مواطنًا من خلال 118 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي.