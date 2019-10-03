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مصر

"تنظيم الأسرة": نستهلك مليون و100 ألف شريط منع حمل شهريًا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن مصر تستهلك سنويًا من 12 إلى 14 مليون شريط من حبوب منع الحمل، وبشكل شهري تستهلك من مليون إلى مليون و100 ألف شريط منع الحمل.

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن توفير وسائل منح الحمل يأتى بالتزامن مع الحملات التى ينظمها قطاع تنظيم الأسرة في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتأثيرها الايجابي على الأم والطفل.

وأشارت إلى إن الحملات تهدف إلى توصيل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، كما أن نتائج هذه الحملات ستعمل على تحسين المؤشرات من خلال زيادة معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدل الانجاب بما ينعكس بشكل مباشر علي تحقيق التنمية الشاملة.

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