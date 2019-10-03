الصحة: زيارة 3 دول ضمن مبادرة علاج "مليون إفريقى من فيروس سى"

أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم زيارة دولة تشاد وإرتيريا والسودان، ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى، من قبل عدد من الأطباء المتخصصين في مجال الباطني والكبد واستشارى معامل تحاليل طبية لتدريب الأطباء فى الوحدات المقرر إطلاق المبادرة الأفريقية بها.



وأوضح أيسم لـ"الدستور" أن الدولة ستوفر كافة الدعم للأشقاء فى الدول الأفريقية التى تم اختيارها ليتم تنفيذ المبادرة بها، وذلك بعد أن أبدت القادة السياسية حرصها على نقل تجربة مبادرة 100 مليون صحة التى تم إطلاقها فى مصر للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، للدول الإفريقية.



وأشار إلى أنه سيتم تسجيل المواطنين من خلال السيستم الجديد الخاص بمبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي، والذي قامت وزارة الصحة بتدشينه لمساعدة الدول الأفريقية على إجراء المسح، وهو مختلف عن سيستم مبادرة 100 مليون صحة، ويعتمد على تسجيل المواطنين بأرقام تعريفية، لعدم وجود قاعدة بيانات بالمواطنين في الدول الأفريقية أو تعداد دقيق بإجمالي المواطنين.