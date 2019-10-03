تعليق صادم من رضوى الشربينى على أزمة "نهال ومصطفى أبوتورتة"

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة الفتاة نهال مع خطيبها السابق مصطفى، بعد أن روت تفاصيل ليلة خطوبة وكيف تركها في الحفل وأخذ التورتة، حتى اشتهر باسم "مصطفى أبوتورتة".



وغردت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرا"، عبر حسابها الشخصى في موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ذكرت فيه تعليق صادم على قصة "مصطفى أبوتورتة"، هاجمته خلالها.



وكتبت رضوى الشربيني، في تغريدة لها: "مصطفى أبوتورتة ده أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك ومش خسارة فيك حلقة بكرا".



وتفاعل العديد من الفتيات مع تغريدة الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدين أنه يستحق ما سوف تفعله فيه "رضوى" خلال حلقتها القادمة.



وكتبت "نهال" منشورًا لاقى انتشارًا واسعًا على موقع "فيس بوك"، روت فيه القصة كاملة، قالت فيه: "طيب مش عادتي أتكلم وأحكي عن حياتي الشخصية على الفيس.. بس اللي حصل مش شوية فمضطرة أتكلم عشان متعبش..أنا كان مقري فتحتي زي ما كله عارف على مصطفى وخطوبتي كانت يوم السبت، اللي فات المفروض كان بينا مشاكل زي أي اتنين عاديين مع مامته بقى وخلافات بتحصل أول ما طلب حاجة وقولت دا عادي بيحصل بس اللي متخيلتش إنه يحصل إنه يسيبني في القاعة لوحدي".



وأضافت: "اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قرايبه كلهم وحسيت في حاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش.. واحدة فيهم جت بركتلي وقولت أمشي اليوم".



وتابعت: "كل ما أقوله فين الشبكة اللي هنلبسها يقولي أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها.. طب خليها بعد البوفيه وكلام كله غريب كدا لحد ما دخلنا بعد البوفيه لقيت أهله كلهم مشيوا.. وقال إيه خاله تعب! في يقوم أهله كلهم يمشوا وأنا في القاعة لوحدي بدور عليه الاقيه بيصرخ برا ويقول خالي عيان وبيلطم وحاجات غريبة كدا وأنا أقسم بالله ما مستوعبة اللي بيحصل هو في واحد خاله عيان عيلته كلها بتمشي الستات اختفوا بس كانو بيهزروا فوق نسوا العيان".



وقالت: "والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم طب مش خالك عيان.. أخدتوا التورت معاكم ملبسنيش شبكة.. وقبل كل دا بأيام جالي البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسني كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت! مجاش في بالي للحظة واحدة انه هيعمل فيا كدا".



واختتمت نهال: "دلوقتى حبه أقول كل دا عشان إيه؟ كان ممكن ننهي بالمعروف من غير أذى نفسي ليا.. كان ممكن تسترجل وتيجي تقولي يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة.. مش جي وبترقص وتقولي محضرلك مفاجأة.. وفي نيتك تعمل فيا كدا.. حسبي الله ونعم الوكيل".