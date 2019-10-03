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اقتصاد

بسبب "الجيل الخامس".. أمريكا لإيطاليا: أمننا أولًا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:08 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ترغب في أن تكون شريكًا لإيطاليا ولكن ليس على حساب أمنها الخاص إذا تعلق الأمر بمخاطر ترتبط بموقف روما إزاء تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس الصينية.

وأضاف "بومبيو"، في تصريح لمحطة "سكاي تي جي 24"، أننا نريد أن نكون شريكًا لإيطاليا ولكن ليس على حساب الأمن الوطني الأمريكي.

جاءت تصريحات "بومبيو"، ردًا على سؤال حول مخاوف بشأن قضايا أمنية ترتبط بالبنية التحتية لهواتف الجيل الخامس التي توفرها شركة هواوي الصينية، والتي لها متعاقدين مع بعض الشركات الإيطالية.

وتواجه شركة هواوي عقبات جمة بسبب الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية، إثر مخاوف مرتبطة بالأمن القومي واحتمال تسخير أجهزة الشركة الصينية في التجسس لصالح بكين.

وتنفي شركة هواوي الصينية أن تكون متعاونة مع الاستخبارات الصينية، لكن الماضي العسكري لمؤسس الشركة يثير الكثير من الشكوك في العواصم الغربية.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن الصين قد تحاول استغلال معدات هواوي للتجسس على مسؤولين أمريكيين، وسرقة معلومات تجارية وعسكرية حساسة.

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