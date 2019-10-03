تجديد حبس حسن البربرى 15 يومًا بقضية الأمل

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم بخلية الأمل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة.



ووجهت النيابة لـ حسن البربري، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها وإساءة استخدام حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر أخبار كاذبة.



كانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.