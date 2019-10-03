موعد مباراة طنطا وبيراميدز والقنوات الناقلة

تُقام مباراة طنطا وبيراميدز، اليوم الخميس، فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة، حيث حقق بيراميدز ريمونتادا تاريخية على الأراضى الجزائرية فى بطولة الكونفدرالية، فيما حقق طنطا انطلاقة مميزة بالدوري لم تتحقق منذ 56 عاما.



وتغلب بيراميدز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "5 يوليو" بالعاصمة الجزائرية، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 2 – 1 ، ويدين بيراميدز فى هذا الفوز لمهاجمه جون أنطوي ماكينة الاهداف الغانية الذى سجل هدف الفوز ليقود الوافد المصري الجديد لقطع بطاقة التأهل عكس كل التوقعات، حيث كان شباب بلوزداد المرشح الأوفر حظاً للتأهل بعدما تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة بنتيجة 1\1.



موعد مباراة بيراميدز وطنطا

وتقام مباراة بيراميدز وطنطا فى تمام الثالثة عصر اليوم الخميس على استاد طنطا الرياضى، ضمن مباريات الدوري الممتاز.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة

ومن المقرر أن تذاع المبارة على قنوات "أون سبورت وتايم سبورت ونايل سبورت"، بالإضافة إلى القناة الثانية المصرية الأرضية.