موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

يخوض فريق الزمالك مواجهة هامة عندما يلتقى مع مصر المقاصة، اليوم الخميس، فى مسابقة الدورى الممتاز.



ويرغب أبناء ميت عقبة فى تخطى "دوّامة" مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال بدورى أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الفوز فى بطولة الدورى، فى الوقت الذى يبحث فيه المقاصة عن تحقيق الفوز على الفارس الأبيض والثأر من الخسارة التى تعرض لها بهدف دون رد، وإقصائه من بطولة كأس مصر.





موعد مباراة الزمالك والمقاصة

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة

ومن المقرر أن تذاع المبارة على قنوات "أون سبورت وتايم سبورت ونايل سبورت"، بالإضافة إلى القناة الثانية المصرية الأرضية.