واشنطن تفرض رسومًا على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسومًا جمركية على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدمًا في خطوتها ردًا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.



بعيد إجازة منظمة التجارة العالمية لواشنطن فرض رسوم أمريكية، أعلن مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا عقابية على الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 18 أكتوبر.



وقال المسؤول إن واشنطن ستفرض على الاتحاد الأوروبي زيادة جمركية بنسبة 10% على الطائرات، وليس قطع غيارها، وبنسبة 25% على سلع أخرى بما فيها المنتجات الزراعية والصناعية.



وقال المسؤول إن قرار منظمة التجارة العالمية يجيز زيادة الرسوم بنسبة 100%، لكن واشنطن قررت عدم الذهاب إلى هذا الحد، سعيًا منها لإيجاد حل للنزاع القائم منذ 15 عامًا.



وتوقّع الممثل التجاري الأمريكي أن تبدأ المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "قريبًا" لحل النزاع القائم حول الدعم الذي تتلقاه شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.



وقال الممثل التجاري الأمريك روبرت لايتهايزر، في بيان، إن الدعم غير المشروع لشركة إيرباص لصناعة الطائرات ألحق ضررًا بالغًا بالصناعة الأمريكية وعمّالها.



وتابع لايتهايزر: "نتوقّع الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد حل لهذه القضية يصب في مصلحة العمال الأمريكيين".