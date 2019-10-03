قبل المباراة.. التشكيل المتوقع للزمالك ومصر المقاصة

يخوض فريق الزمالك مواجهة هامة عندما يلتقى مع مصر المقاصة، اليوم الخميس، فى مسابقة الدورى الممتاز.



ويرغب أبناء ميت عقبة فى تخطى "دوّامة" مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال بدورى أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الفوز فى بطولة الدورى، فى الوقت الذى يبحث فيه المقاصة عن تحقيق الفوز على الفارس الأبيض والثأر من الخسارة التى تعرض لها بهدف دون رد، وإقصائه من بطولة كأس مصر.



التشكيل المتوقع للزمالك

ويرفض ميتشو إجراء تعديلات جذرية على تشكيل فريقه فى مواجهة المقاصة، حيث من المتوقع أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبد الغنى أو محمود حمدى الونش، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب، وفى الهجوم مصطفى محمد.



التشكيل المتوقع لمصر المقاصة

أما أحمد حسام ميدو، مدرب مصر المقاصة، فمن المتوقع أن يلعب بتشكيل مكون من: أحمد عادل عبدالمنعم، حارس المرمى، وفي خط الدفاع: عصام صبحي، أحمد مودي، شريف حازم، أحمد محسن، وفي خط الوسط: أوتشو، ريكو، محمد إبراهيم، ميدو جابر، وثنائي الهجوم: صلاح أمين، موسيس.