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سماع دوى انفجار فى العاصمة العراقية بغداد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:08 ص
جريدة الدستور
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قالت وكالة رويترز للأنباء، إن دوى انفجار تم سماعه من المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت وكالة الأنباء الأمريكية، أن سبب الانفجار غير واضح حتى الآن.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح غد الخميس حتى إشعار آخر.

وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجًا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.

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