مقتل 7 أشخاص فى تحطم طائرة بولاية كونيتيكت الأمريكية

قال مسؤولون أمريكيون، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن تحطمت قاذفة "بي 17" التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في منشأة لإزالة الجليد في مطار برادلي بولاية كونيتيكت بينما كانت تحاول الهبوط.





وقال جيمس روفيلا، مفوض وكالة خدمات الطوارئ والحماية العامة بالولاية، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن السبعة كانوا على متن الطائرة، بحسب شبكة CNN الأمريكية.





وأضاف روفيلا، أن ستة أشخاص نجو من التحطم، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه إعطاء أسماء الضحايا لأنه لم يتم إخطار كل عائلة.





وقالت السلطات، إن 13 شخصًا(10 ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم) كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت طائرة بوينج بي 17 فلاينج فورتريس في نهاية الممر.