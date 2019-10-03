الخميس 03 أكتوبر 2019 الموافق 04 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خريطة مراكز التسجيل بمنظومة التأمين الصحى فى الإسماعيلية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل عن وحدات طب الأسرة والمراكز الطبية المتاح بها تسجيل المواطنين بمحافظة الإسماعيلية في المنظومة الجديدة، لافته إلى إنها تشمل ٢٢ وحدة ومركز طبى منتشرة بجميع المحافظة.

وأوضحت أنه فى مدينة الإسماعيلية التسجيل متاح فى مركز طب أسرة السبع بنات، ومركز طب أسرة الشهداء، ومركز طب أسرة الشيخ زايد، ووحدة طب أسرة طوسون، لافتة إلى أن التسجيل بمدينة أبوصوير متاح فى وحدة طب أسرة أبوصوير البلد، ووحدة طب أسرة الواصفية، ووحدة طب أسرة السبع أبار الغربية.

وأكدت أن التسجيل متاح بالقنطرة غرب وحدة طب أسرة أبوخليفة، ووحدة طب أسرة الكيلو 14، ووحدة طب أسرة الشهيد خيرى، وفى التل الكبير متاح فى وحدة طب أسرة البعالوة الكبرى، ووحدة طب أسرة أبوعاشور، ووحدة طب أسرة الظاهرية.

وأشارت إلى أن التسجيل متاح فى مدينة فايد، من خلال وحدة طب أسرة سرابيوم، ووحدة طب أسرة فنارة، ووحدة طب أسرة كسفريت، فى حين متاح بمدينة القصاص من خلال وحدة طب أسرة السويدات، ووحدة طب أسرة الخفيج، ووحدة طب أسرة تل ثمود، ومتاح فى القنطرة شرق من خلال وحدة طب أسرة التقدم، ووحدة طب أسرة العبور، ووحدة طب أسرة جلبانة.

موضوعات متعلقة

منذ 8 دقائق

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل عودة تابوت "نجم عنخ" إلى مصر (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

موعد مباراة طنطا وبيراميدز والقنوات الناقلة

منذ يوم

"مذبحة أبو النمرس".. اعترافات تفصيلية بخطة فاشلة

ads

الصور

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

الأكثر قراءة

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

صلاح يقود ليفربول لاكتساح سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

5 أطعمة تزيد نشاطك طوال اليوم

احذر 7 أضرار لنقص البروتين فى الجسم

تعرف على أعراض نقص فيتامين "ب6"

قميص ذكي يتابع مرضى الانسداد الرئوي خارج المستشفيات

الرئيس نيوز

متحدث النواب: ندرس مقترح زيادة حصة الفرد التموينية في إطار الموازنات المتاحة

إخلاء سبيل 4 من المتهمين بإحياء رابطة "أولتراس أهلاوي"

الأهلي يتربع على قمة الدوري بعد "رباعية" الإنتاج الحربي

متحدث "الإسكان": ننشئ 9 مدن جديدة فى الصعيد.. و"جعلنا للتراب قيمة"

منوعات

مليون جنيه إسترلينى سعر الرحلة على أغلى سفينة فى العالم

رائد الفضاء الإماراتي هزاع يعود للأرض غدا

درجات الحرارة في واشنطن تحطم الأرقام القياسية خلال أكتوبر

اعتقال ابن شقيق ميجان ماركل خلال سيره عاريًا في أمريكا

كشكول

بين التجسس ومصلحة الطلاب.. مقترح تركيب كاميرات بالفصول يثير جدل أولياء الأمور والمعلمين

معلمة تحاول الانتحار بقنا اعتراضا على قرار نقلها لمدرسة أخرى

بدء التسجيل في مبادرة دمج طلاب جامعة عين شمس بمشروع محو الأمية

غدًا.. مفتى الديار المصرية فى رحاب جامعة المنوفية

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

ما هي مصادر البروتين النباتي؟

تدشين مبادرة “مهنتك مستقبلك” بالوادي الجديد

ضبط سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالإسكندرية

كشف التجاوزات بمستشفى القرين المركزى بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. شائعات.. أزمات وغليان
جلال حمام
بناء الوعى.. المعركة الأكثر إلحاحًا
صفوت البياضي
هل يعيش العالم فعلًا حربًا عالمية ثالثة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
منهجان فى التنمية الاقتصادية «1»
المزيد

الثقافة

ندوة "حروب الجيل الرابع" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

الليلة.. مشاهد من شهر الباليهات الكلاسيكية بالمسرح الكبير

ويل سميث يبحث عن السعادة فى مكتبة الإسكندرية

الليلة.. حفل فريق هير ديبولد أوند كوليجا بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك