خريطة مراكز التسجيل بمنظومة التأمين الصحى فى الإسماعيلية

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل عن وحدات طب الأسرة والمراكز الطبية المتاح بها تسجيل المواطنين بمحافظة الإسماعيلية في المنظومة الجديدة، لافته إلى إنها تشمل ٢٢ وحدة ومركز طبى منتشرة بجميع المحافظة.



وأوضحت أنه فى مدينة الإسماعيلية التسجيل متاح فى مركز طب أسرة السبع بنات، ومركز طب أسرة الشهداء، ومركز طب أسرة الشيخ زايد، ووحدة طب أسرة طوسون، لافتة إلى أن التسجيل بمدينة أبوصوير متاح فى وحدة طب أسرة أبوصوير البلد، ووحدة طب أسرة الواصفية، ووحدة طب أسرة السبع أبار الغربية.



وأكدت أن التسجيل متاح بالقنطرة غرب وحدة طب أسرة أبوخليفة، ووحدة طب أسرة الكيلو 14، ووحدة طب أسرة الشهيد خيرى، وفى التل الكبير متاح فى وحدة طب أسرة البعالوة الكبرى، ووحدة طب أسرة أبوعاشور، ووحدة طب أسرة الظاهرية.



وأشارت إلى أن التسجيل متاح فى مدينة فايد، من خلال وحدة طب أسرة سرابيوم، ووحدة طب أسرة فنارة، ووحدة طب أسرة كسفريت، فى حين متاح بمدينة القصاص من خلال وحدة طب أسرة السويدات، ووحدة طب أسرة الخفيج، ووحدة طب أسرة تل ثمود، ومتاح فى القنطرة شرق من خلال وحدة طب أسرة التقدم، ووحدة طب أسرة العبور، ووحدة طب أسرة جلبانة.