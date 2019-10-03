فيديو.. تحية للرئيس السيسى من مصارعى السومو فى اليابان

دعم إبراهيم عبداللطيف، البطل المصري في مصارعة السومو، وابن محافظة الشرقية ومدينة الزقازيق، بلده مصر من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يساند فيه مصر ويتف مع اليابانين "تحيا مصر".



إبراهيم عبداللطيف، حصل على العديد من الميداليات الذهبية وغيرها في المصارعة اليابانية والسومو ومثل مصر في العديد من المهرجانات والبطولات الرياضية العالمية، كان آخرها الفوز بميدالية ذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة اليابانية والسومو التي أقيمت في المغرب.



وعن تفاصيل احترافه هذه الرياضة، قال إبراهيم عبد اللطيف، إنه لم يكن يعرف اللعبة في البداية ولكنه شاهد بالصدفة فيديو عبر الإنترنت عن إحدى مباريات السومو، لافتًا إلى أنه بدأ في البحث حول هذه اللعبة في مصر وبالفعل وجد اتحاد السومو في مصر وبه أبطال كبار في مجال اللعبة على مستوى العالم.



وكشف إبراهيم بعد اللطيف، أول بطل مصري في لعبة السومو، أن الكابتن مصطفى المسئول عن تدريبه في مدينة الزقازيق نصحه بالنزول إلى مصر وشاهده المدير الفني لمنتخب مصر للسومو وأكد أنه سيكون له مستقبل، وبعد خوض تجارب للمنتخب سافر للاشتراك في بطولة العالم في تايوان في عام 2014 وحقق المركز الثالث في العالم وكان عمره حينها 17 عامًا.