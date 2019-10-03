إزالة وضبط 14 حالة تعدِ على نهر النيل والمسطحات المائية بالمنيا

قامت حملة أمنية (إزالات) بالمنيا، بالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بإزالة 7 حالات تعدي علي نهر النيل، وضبط 7 مخالفات على المسطحات المائية بنطاق المحافظة.



كانت حملة أمنية (إزالات) ضمت شرطة المسطحات المائية وأجهزة البحث الجنائي مدعومة بقوات قتالية بقيادة العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي وتحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، وبالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة قد تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي علي نهر النيل من بينها إلقاء مخلفات تلوث مياه أو الصيد بدون تصريح أو مخالفات البناء على ضفاف النيل.



كما نجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط 7 مخالفات على المسطحات المائية بنطاق المحافظة من لبنها مخالفات ردم أجزاء من هذه المسطحات أو استخدام المياه في الري بصورة غير قانونية أو الصيد بطريقة مخالفة للقانون (الصيد الجائر).



تم إزالة حالات التعدي والمخالفات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع مرتكبي هذه المخالفات.