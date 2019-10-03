الصحة تعتمد الدورات التدريبية للمستشفيات التعليمية ضمن متطلبات الترقية

أرسل الدكتور أحمد محيى مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب العلاجى، خطابًا إلى هيئة التأمين الصحى، وهيئة المستشفيات التعليمية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومديرى مديريات الشئون الصحية فى المحافظات، حول الدورات المطلوبة لترقية الأطباء.



وجاء نص الخطاب: "إيماءً إلى موافقة وزيرة الصحة على اعتماد الدورات التدريبية والمهنية التى يعدها مركز تدريب الأمانة العامة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، واعتبار الشهادات الصادرة باجتياز هذه الدورات التدريبية والدبلومات المهنية شهادة تدريبية مهنية".



وطالب الجهات بالعمل بمقتضى ما تقدم واعتبار هذه الدورات معتمدة ضمن الدورات المطلوبة للترقية، واعتبار الدبلومات المهنية كشهادة مكملة للتخصص طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لعام 2014 بشأن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات طرفكم من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.



وأوضحت المستشفيات التعليمية أن المركز يمنح العديد من الدبلومات المهنيه في تخصصات مختلفة مثل جراحة عظام الاطفال لجراحي العظام، ودبلومه داء السكرى لأطباء الباطنة والأطفال وكذلك الموجات الصوتية، ودبلومة التصوير القلبي، لأطباء الآشعة، ودبلومة القدم السكرى لأطباء جراحة الأوعية والجراحة العامة ودبلومة مكافحة العدوى وكذلك دبلومة إدارة المستشفيات، ودبلومة المهنية لمساعدة الأخصاب لأطباء النساء والولادة، ودبلومة التغذية الإكلينيكة للأطفال لأطباء الأطفال وطب الأسرة، ودبلومات مهنية في ٧ تخصصات للصيدلة الإكلينيكية لخريجي كليات الصيدلة.



وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى العديد من الدورات وورش العمل في مختلف التخصصات والتي تهدف لرفع المستوى الإكلينيكي لمقدمي الخدمة الطبية تأكيدا لدور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تعليم وتدريب مقدمي الخدمة الطبية.