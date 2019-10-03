اليوم.. افتتاح معرض القاضى الثانى للكتاب

يفتتح المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى قضاة مصر، اليوم الخميس، فعاليات معرض القاضى الثانى للكتاب بالنادى النهرى بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية.



وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أمس الأربعاء إن افتتاح المعرض، الذى يستمر على مدى أسبوعين، يأتى بمناسبة بدء العام القضائى الجديد وفى سبيل سعى نادى قضاة مصر لتوفير مكتبة علمية تليق بحجم الرسالة العظيمة التى يؤديها قضاة مصر، كما ينظم على هامش المعرض عددا من الندوات القانونية والثقافية.



كان نادى القضاة قد نظم معرض القاضى الأول للكتاب فى شهر نوفمبر 2018 واستمر حتى منتصف شهر ديسمبر الماضى.