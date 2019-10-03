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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 3 أكتوبر 2019

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:43 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يوم جيد جدا تحت تاثير القمر من برج القوس الصديق يجعل الانطلاقة كريمة وواعدة بالنجاح كل طلباتك مستجابة.
عاطفيًا: تشارك في بعض المناسبات الاجتماعية وتكون الأجواء رقيقة وعذبة ويسهل عليك التفاهم مع الحبيب والتوصل الى قناعات مشتركة.
صحيًا: ارتد الملابس التي تحميك من طقس تشرين المؤذي وتحول دون إصابتك بالزكام الذي يزعجك وتكون له مضاعفات على وضعك الصحي.

الثور
مهنيًا: تتقدم وتتطور طموحاتك وتحقق النجاح وتترقى لموقع افضل لذا عليك ان تكون على قدر المسؤولية.
عاطفيًا: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره تجاهك من أمور، لتكون مستعدًا وترد في الوقت المناسب.
صحيًا: تحتاج فقط إلى القليل من الملح ولا تضعه على المائدة وحاول تخفيف هذه العادة تدريجيًا للمحافظة على نسبة سليمة من ضغط الدم وصحة الشرايين.

الجوزاء
مهنيًا: يصعب العمل، وتعيش منافسة شديدة، فتضطر إلى الدفاع عن مواقعك، لحسن الحظ أن صديقًا في موقع مناسب يستطيع أن يحول الهزيمة إلى انتصار.
عاطفيًا: اذا اردت اتخاذ قرار مهم فلا تتردد، واترك الايام المقبلة للحياة الروتينية، اذ قد يكون بانتظارك بعض الرتابة في علاقاتك العاطفية أو الإهمال أو اللامبالاة.
صحيًا: تساعد اللياقة البدنية والصحية على استمرارية مواصلة الجسم لوظائفه العامة، وقد تمنع أو تقلل من مضاعفات الأمراض المزمنة.

السرطان
مهنيًا: تتمتع بدورة من الحظ ممتازة وقد تتلقى ايضا مبلغا من المال يأتي مكافأة على اعمال او عرضا غير اعتيادي يفوق توقعاتك.
عاطفيًا: تجد الانسجام في حياتك العاطفية ولا سيما إذا كنت تعيش مع شريك منفتح العقل ورحب الصدر.
صحيًا: حصّن نفسك ضد الحساسية وتناول الأدوية الكفيلة بتجنيبك الإصابة بها.

الأسد
مهنيًا: جرب حظك حيث يمكن ان تحقق الارباح، تبدو متحمسًا وقد تساهم في بناء مشروع كبير مرتكزًا على خبرة سابقة او دراسة عميقة.
عاطفيًا: تبدو مرهف الحس، ويمكن أن تعيش انفعالات كثيرة، وتتراجع المعنويات بسبب صحي ما يجعلك تعترف ببعض الأسرار.
صحيًا: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك، وقد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة.

العذراء
مهنيًا: ينتقل عطارد إلى برج العقرب ويشكل تنافرًا مع بعض الكواكب، ما يجعلك تشعر بتشنج أو ببعض الضيق وقد يحرق بعض النافذين على خططك.
عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجًا من الأوضاع العاطفية السيئة التي تعيشها معه.
صحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

الميزان
مهنيًا: يوم جيد جدا تتسهل الاتصالات وتتلقى اشارات النجاح ويكون الوقت مناسب جدا لتحسين وترتيب العلاقات وكل انواع الابحاث والتحريات
عاطفيًا: تتاح للشريط فرصة إيجابية، ساعده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه
صحيًا: المشي ساعة صباحًا وساعة مساء مفيد جدًا ويعمل على التخلص من الوزن الزائد

العقرب
مهنيًا: تجد أحيانًا أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصًا أنك تملك الإمكانات
عاطفيًا: تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع وسيسطع وسيساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا وكادت تدمر كل ما بينته
صحيًا: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة لتعويض النقص وإلا أصيب جسمك بالنشاف

القوس
مهنيًا: لا تبدو الظروف مواتية للبدء في مشروعك الكبير قريبًا، هناك الكثير من الأمور التي تحتاج منك إلى التفكير بشأنها أولًا قبل البدء في هذا الأمر
عاطفيًا: تحقيق أي إنجاز في هذه العلاقة العاطفية سيكون كعجزة بحق، عليك الجلوس مع نفسك وتقرير ما تريد فعله في هذه العلاقة
صحيًا: لا تخاطر بفقدان السيطرة على نفسك في هذا التوقيت الحساس، فقدان السيطرة يعني أنك ستخسر الكثير على الصعيد الصحي

الجدي
مهنيًا: لا تترك مجالًا للغموض أو سوء التفاهم، ولا تتلفظ بكلمات مهينة أو جارح، واحذر بعض الحوادث والمجازفات الخطيرة.
عاطفيًا: تكون المفاجأت سيدة الموقف اليوم، وتتحول علاقة بشخص التقيته مؤخرًا إلى قصة حب حقيقية، وتمضيان معًا أوقاتًا جيدة.
صحيًا: تشعر بالطاقة والرغبة في ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، لذلك استغل هذه الطاقة ومارس التمارين الرياضية المفضلة لديك وواظب عليها حتى تستعيد لياقتك البدنية.

الدلو
مهنيًا: تفرح بخبر أو قرار إداري، وتحقق إنجازًا مهنيًا تتلقى التهاني عليه، وتلاقي بعض الناس في مكان ما وتكون سعيدًا.
عاطفيًا: تحب التلاعب بمشاعر الطرف الآخر، وعلى الرغم من حبك له، إلا أنك لا تحب أن تكون صريحًا معه وتحب أن تظهر عكس ما في داخلك.
صحيًا: يمكن أن تصاب بآلام في الرأس بسبب كثرة التفكير في كل شيء حتى في الأمور التي لا تعنيك.

الحوت
مهنيًا: النصيحة الأولى هي في قبول التسويات والتنازلا، تنازل عن بعض الشروط واهتم بالشؤون المهنية وتحمّل مسؤولياتك بجدية.
عاطفيًا: يوم مربك وغير واعد بل يحمل صعوبات ومشاكل عاطفية، إنه يوم مخيب لكل التوقعات فلا تراهن عليه.
صحيًا: حافظ على هدوئك ولا تسمح بإثارة غضبك، ولا داعي إلى التوتر والانفعال، وإلا ارتفع ضغطك وسبب لك مشكلة صحية أنت بغنى عنها.

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