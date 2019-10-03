حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 3 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يوم جيد جدا تحت تاثير القمر من برج القوس الصديق يجعل الانطلاقة كريمة وواعدة بالنجاح كل طلباتك مستجابة.

عاطفيًا: تشارك في بعض المناسبات الاجتماعية وتكون الأجواء رقيقة وعذبة ويسهل عليك التفاهم مع الحبيب والتوصل الى قناعات مشتركة.

صحيًا: ارتد الملابس التي تحميك من طقس تشرين المؤذي وتحول دون إصابتك بالزكام الذي يزعجك وتكون له مضاعفات على وضعك الصحي.



الثور

مهنيًا: تتقدم وتتطور طموحاتك وتحقق النجاح وتترقى لموقع افضل لذا عليك ان تكون على قدر المسؤولية.

عاطفيًا: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره تجاهك من أمور، لتكون مستعدًا وترد في الوقت المناسب.

صحيًا: تحتاج فقط إلى القليل من الملح ولا تضعه على المائدة وحاول تخفيف هذه العادة تدريجيًا للمحافظة على نسبة سليمة من ضغط الدم وصحة الشرايين.



الجوزاء

مهنيًا: يصعب العمل، وتعيش منافسة شديدة، فتضطر إلى الدفاع عن مواقعك، لحسن الحظ أن صديقًا في موقع مناسب يستطيع أن يحول الهزيمة إلى انتصار.

عاطفيًا: اذا اردت اتخاذ قرار مهم فلا تتردد، واترك الايام المقبلة للحياة الروتينية، اذ قد يكون بانتظارك بعض الرتابة في علاقاتك العاطفية أو الإهمال أو اللامبالاة.

صحيًا: تساعد اللياقة البدنية والصحية على استمرارية مواصلة الجسم لوظائفه العامة، وقد تمنع أو تقلل من مضاعفات الأمراض المزمنة.



السرطان

مهنيًا: تتمتع بدورة من الحظ ممتازة وقد تتلقى ايضا مبلغا من المال يأتي مكافأة على اعمال او عرضا غير اعتيادي يفوق توقعاتك.

عاطفيًا: تجد الانسجام في حياتك العاطفية ولا سيما إذا كنت تعيش مع شريك منفتح العقل ورحب الصدر.

صحيًا: حصّن نفسك ضد الحساسية وتناول الأدوية الكفيلة بتجنيبك الإصابة بها.



الأسد

مهنيًا: جرب حظك حيث يمكن ان تحقق الارباح، تبدو متحمسًا وقد تساهم في بناء مشروع كبير مرتكزًا على خبرة سابقة او دراسة عميقة.

عاطفيًا: تبدو مرهف الحس، ويمكن أن تعيش انفعالات كثيرة، وتتراجع المعنويات بسبب صحي ما يجعلك تعترف ببعض الأسرار.

صحيًا: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك، وقد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة.



العذراء

مهنيًا: ينتقل عطارد إلى برج العقرب ويشكل تنافرًا مع بعض الكواكب، ما يجعلك تشعر بتشنج أو ببعض الضيق وقد يحرق بعض النافذين على خططك.

عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجًا من الأوضاع العاطفية السيئة التي تعيشها معه.

صحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.



الميزان

مهنيًا: يوم جيد جدا تتسهل الاتصالات وتتلقى اشارات النجاح ويكون الوقت مناسب جدا لتحسين وترتيب العلاقات وكل انواع الابحاث والتحريات

عاطفيًا: تتاح للشريط فرصة إيجابية، ساعده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه

صحيًا: المشي ساعة صباحًا وساعة مساء مفيد جدًا ويعمل على التخلص من الوزن الزائد



العقرب

مهنيًا: تجد أحيانًا أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصًا أنك تملك الإمكانات

عاطفيًا: تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع وسيسطع وسيساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا وكادت تدمر كل ما بينته

صحيًا: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة لتعويض النقص وإلا أصيب جسمك بالنشاف



القوس

مهنيًا: لا تبدو الظروف مواتية للبدء في مشروعك الكبير قريبًا، هناك الكثير من الأمور التي تحتاج منك إلى التفكير بشأنها أولًا قبل البدء في هذا الأمر

عاطفيًا: تحقيق أي إنجاز في هذه العلاقة العاطفية سيكون كعجزة بحق، عليك الجلوس مع نفسك وتقرير ما تريد فعله في هذه العلاقة

صحيًا: لا تخاطر بفقدان السيطرة على نفسك في هذا التوقيت الحساس، فقدان السيطرة يعني أنك ستخسر الكثير على الصعيد الصحي



الجدي

مهنيًا: لا تترك مجالًا للغموض أو سوء التفاهم، ولا تتلفظ بكلمات مهينة أو جارح، واحذر بعض الحوادث والمجازفات الخطيرة.

عاطفيًا: تكون المفاجأت سيدة الموقف اليوم، وتتحول علاقة بشخص التقيته مؤخرًا إلى قصة حب حقيقية، وتمضيان معًا أوقاتًا جيدة.

صحيًا: تشعر بالطاقة والرغبة في ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، لذلك استغل هذه الطاقة ومارس التمارين الرياضية المفضلة لديك وواظب عليها حتى تستعيد لياقتك البدنية.



الدلو

مهنيًا: تفرح بخبر أو قرار إداري، وتحقق إنجازًا مهنيًا تتلقى التهاني عليه، وتلاقي بعض الناس في مكان ما وتكون سعيدًا.

عاطفيًا: تحب التلاعب بمشاعر الطرف الآخر، وعلى الرغم من حبك له، إلا أنك لا تحب أن تكون صريحًا معه وتحب أن تظهر عكس ما في داخلك.

صحيًا: يمكن أن تصاب بآلام في الرأس بسبب كثرة التفكير في كل شيء حتى في الأمور التي لا تعنيك.



الحوت

مهنيًا: النصيحة الأولى هي في قبول التسويات والتنازلا، تنازل عن بعض الشروط واهتم بالشؤون المهنية وتحمّل مسؤولياتك بجدية.

عاطفيًا: يوم مربك وغير واعد بل يحمل صعوبات ومشاكل عاطفية، إنه يوم مخيب لكل التوقعات فلا تراهن عليه.

صحيًا: حافظ على هدوئك ولا تسمح بإثارة غضبك، ولا داعي إلى التوتر والانفعال، وإلا ارتفع ضغطك وسبب لك مشكلة صحية أنت بغنى عنها.