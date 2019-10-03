الصحة ترسل فريق طبى لفحص مواطنى تشاد من فيروس سى

أعلن الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات، عن إرسال فريق طبي إلى العاصمة "أنجمينا" بدولة تشاد، الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر، لبدء فحص وعلاج مواطني تشاد من فيروس سي، في إطار استكمال المبادرة الرئاسية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، والتي بدأت منذ أيام في دولة جنوب السودان.



وقال فى تصريح لـ"الدستور" إنه يتم تجهيز دولة "إريتريا" لإطلاق المبادرة الرئاسية بها عقب إطلاقها بدولة تشاد، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تخطو بشكل متسارع لتطبيق مبادرة "مليون إفريقي" بالدول الافريقية.



وأشار حساني إلى أن، الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب نظرائه بدول إفريقيا على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية إلي الدول الإفريقية.



وأعلن عن إجراء الوزارة زيارات مستمرة للدول الإفريقية للوقوف على الوضع الطبي بها تمهيدًا لإطلاق المبادرة الافريقية بباقي الدول، بالإضافة إلى التنسيق مع مكاتب الصحة العالمية بالدول الإفريقية لدفع الملف، مشيرًا إلى أن عدد الدول المستهدف مسح المبادرة بها هي 18 دولة إفريقية.