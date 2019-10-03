ضبط 4 قطع سلاح نارى وقضيتين مخدرات فى حملة أمنية بالمنيا

ضبطت حملة أمنية ضمت أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن محافظة المنيا، بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات، 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة ومتهمين، وبحوزتهما كمية من المخدرات قبل بيعها وترويجها علي عملائهما.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث الجنائي، في ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة من بينها بندقية خرطوش و3 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع.



كما تمكنت مباحث مكافحة المخدرات تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من ضبط متهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل بيعها وترويجها على عملائهما.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.