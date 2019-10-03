رئيس الوزراء العراقى يعلن حظر التجول فى بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي حظر التجول الكامل في بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا يوم الخميس حتى إشعار آخر.



وجاء قرار الحظر على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ يوم الثلاثاء في العاصمة والمحافظات الجنوبية، وسقط نتيجتها قتلى وجرحى.



وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية في وقت سابق، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع اقتحام مطار بغداد الدولي، فيما فرضت الحكومة حظرا للتجوال في مدن جنوبي البلاد على خلفية الاحتجاجات.



وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.